Пообещали запчасти: мошенники украли у кировчанина 37 тысяч рублей

В Кирове мужчина хотел купить запчасти и отдал мошенникам 37 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жителя Кирова 1984 года рождения 37 тысяч рублей под предлогом покупки запчастей для автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин хотел купить зеркало заднего вида для своей японской иномарки. Горожанин нашел подходящее объявление и связался с продавцом. Тот попросил покупателя внести полную предоплату. Кировчанин перевел 37 тысяч рублей.

«Однако в назначенный срок запчасть никто не доставил, а собеседник перестал выходить на связь», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут подозреваемого.