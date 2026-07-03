Слабое землетрясение зафиксировали в Кировской области

Сейсмические станции четырех регионов зарегистрировали толчки в Белохолуницком районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области 15 сентября 2025 года произошло слабое региональное землетрясение, которое зафиксировали сейсмические станции сразу нескольких территорий - Республики Коми, Пермского края, Кировской и Свердловской областей. По расчетам специалистов, эпицентр толчков находился в нижнем течении реки Вятка, в границах Дубровского сельского поселения Белохолуницкого района.

Данные о событии были включены в ежегодный доклад Минприроды Коми о состоянии окружающей среды в 2025 году. Согласно сводке, за прошлый год станциями Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН зафиксировано 2202 телесейсмических, 34 региональных и более 1000 локальных сейсмических событий. Среди них - упомянутое землетрясение в Кировской области, а также происшествия в Воркуте и Усинске.