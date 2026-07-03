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НовостиОбщество3 июля 2026 13:33

Слабое землетрясение зафиксировали в Кировской области

В нижнем течении Вятки произошло землетрясение
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сейсмические станции четырех регионов зарегистрировали толчки в Белохолуницком районе.

Сейсмические станции четырех регионов зарегистрировали толчки в Белохолуницком районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области 15 сентября 2025 года произошло слабое региональное землетрясение, которое зафиксировали сейсмические станции сразу нескольких территорий - Республики Коми, Пермского края, Кировской и Свердловской областей. По расчетам специалистов, эпицентр толчков находился в нижнем течении реки Вятка, в границах Дубровского сельского поселения Белохолуницкого района.

Данные о событии были включены в ежегодный доклад Минприроды Коми о состоянии окружающей среды в 2025 году. Согласно сводке, за прошлый год станциями Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН зафиксировано 2202 телесейсмических, 34 региональных и более 1000 локальных сейсмических событий. Среди них - упомянутое землетрясение в Кировской области, а также происшествия в Воркуте и Усинске.