Хотела стать инвестором: жительница Кировской области перевела мошенникам 1,3 млн рублей

В Мурашах женщина решила стать инвестором и отдала мошенникам 1,3 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 44-летней жительницы поселка Мураши 1,3 млн рублей под предлогом заработка на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Женщина познакомилась в сети с мужчиной. Собеседник спросил, не хочет ли она заняться инвестированием средств в криптовалюту. Жительница Кировской области согласилась. Тогда мужчина порекомендовал ей своего знакомого трейдера.

Новый собеседник помог женщине открыть на ее имя криптокошелек. Далее он попросил перевести на брокерский счет как минимум полмиллиона рублей. Женщина отправила 800 тысяч, которые взяла в долг у своей знакомой. Далее «трейдер» потребовал заплатить еще 500 тысяч за страховку. Он заявил, что в противном случае все вложенные деньги пропадут. Жительница Кировской области перевела эту сумму. Ей пообещали, что деньги вернут через несколько дней.

«Однако после этого «трейдер» перестал выходить на связь и всю переписку удалил. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование.