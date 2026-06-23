Кировская область заняла 17-е место по росту производства среди регионов России

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

По итогам периода с января по апрель 2026 года Кировская область заняла 17-е место по росту производства среди российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона. Соколов отметил, что кировская экономика показывает стабильное развитие. По его словам, такие результаты позволяют уверенно смотреть в будущее, а также развивать инфраструктуру для жизни и поддерживать семьи с детьми.

С 2021 года ВРП Кировской области увеличился более чем вдвое. Это произошло благодаря активному привлечению инвестиций. Ожидается, что к 2036 году ВРП возрастет еще втрое – до 2,5 трлн рублей.

При этом главная ставка в развитии экономики делается на промышленность. С января по апрель индекс промышленного производства в Кировской области составил 107%. По этому показателю регион занял 17-е место в нашей стране, а в ПФО – второе.

Сельское хозяйство – также одна из ключевых отраслей экономики Кировской области. По итогам первого квартала 2026 года темп роста объема производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 103,3%, в целом по России – 100,2%. Кировская область сохраняет свои позиции в рейтинге регионов-лидеров по объему производства молока, занимая 5 место в России и 3 место в ПФО.

«Не забываем и о проектах на десятилетия вперед: дорога на северо-запад, расширение навигации по Вятке, газификация, университетский кампус, обновление общественного транспорта, строительство логистического центра «Северная широта», соединяющего Север и Юг, Восток и Запад страны», – отметил Соколов.

В 2026 году в Кировской области продолжается строительство жилья и социальных объектов. Так, за счет средств областного бюджета идет строительство детского сада на 100 мест в Кильмези, завершается строительство детсада на 260 мест на улице Торфяной в Кирове. В этом году стартует строительство детского сада с яслями на 270 мест в жилом комплексе «ZNAK».

«Приоритетной остается демография. Впервые по суммарному коэффициенту рождаемости вышли на первое место в ПФО, в том числе благодаря уникальным мерам – «зарплата мамы» и «зарплата бабушки». Наша область становится все более привлекательной для самой молодежи, жителей других регионов», – подчеркнул Соколов.

Губернатор также напомнил, что в этом году Кировской области исполняется 90 лет, и пригласил Игоря Комарова на торжественные мероприятия, которые пройдут 5 декабря.