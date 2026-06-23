В Лянгасово на железнодорожных путях спасли 6-летнего ребенка

В Кировской области на железной дороге уменьшилось число пострадавших. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года на объектах Горьковской железной дороги травмы получили 36 человек, что на 8 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего происшествия случаются из-за перехода путей перед приближающимся составом и поражения током.

В компании напоминают, что железная дорога - зона повышенной опасности. Пассажиров призывают не пользоваться гаджетами на платформах и при переходе через рельсы, быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

В июне локомотивная бригада из депо Лянгасово спасла шестилетнего мальчика. Ребенок оказался на путях перегона Зуевка - Ардаши. Машинист и его помощник успели экстренно затормозить и состав остановился в пяти метрах от ребенка.