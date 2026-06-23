Комаров назвал тоннель под Транссибом результатом работы в интересах людей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал тоннель под Транссибирской магистралью в Кирове результатом работы в интересах людей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Кирове продолжается строительство тоннеля под Транссибом. В 2026 году ведутся основные работы. Уточняется, что подрядчик создает тело тоннеля. Во вторник, 23 июня, ход работ оценили Комаров и губернатор Кировской области Александр Соколов.

К настоящему времени стартовый котлован создан на 94%, приемный – примерно на 80%, а защитный экран – практически на 64%. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 27%.

В настоящее время продолжается создание подпорных стенок, укладка бетона и геотекстиля, монтаж армированного каркаса откосов и заполнение труб защитного экрана. Кроме того, улицу Советскую начали расширять.

Тоннель строят одновременно с обеих сторон. На объекте трудятся больше 100 человек. Там организован и авторский, и строительный контроль. Специалисты оценивают качество работ на каждом этапе.

Соколов назвал тоннель одним из самых масштабных и значимых инфраструктурных проектов. Строительство стало возможным благодаря личной поддержке президента России Владимира Путина.

«Рассчитываем, что сдадим объект раньше срока в 2027 году», – рассказал Соколов.

На строительство тоннеля выделили деньги из федерального бюджета. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Президент поддержал проект, финансирование выделено, темпы строительства — выше плановых. Это и есть результат работы в интересах людей», – сказал Комаров.