В Опаринском районе пропал 64-летний мужчина

В Опаринском районе ищут 64-летнего мужчину в зеленом костюме и кепке.

В Опаринском районе ищут 64-летнего Александра Вохмянина. В воскресенье, 21 июня, он ушел в лес в районе деревни Стрельская и до сих пор не вернулся. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция.

Приметы: рост 175 сантиметров, короткие седые волосы, серо-голубые глаза, худощавый. Был одет в светло-зеленый костюм, светло-зеленые сапоги и кепку цвета хаки. При себе имел нож и пакет.

Всех, кто знает, где может находиться пропавший, или видел его после 21 июня, просят звонить по номеру, указанному в ориентировке.