Кировские пожарные вылетели в Томскую область тушить лесные пожары

Кировская область направила специалистов авиапожарной службы для ликвидации лесных пожаров в Сибири. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Соколов поручил направить в Томскую область 12 сотрудников авиапожарной службы из кировской «Лесоохраны». Специалисты уже вылетели в Сибирь, чтобы вместе с местными коллегами тушить лесные пожары. В минлесхоза региона подтвердили, что вятские пожарные полностью укомплектованы необходимым снаряжением и инвентарем.

По оперативным данным на утро вторника, в Томской области действует 57 лесных пожаров. Из-за аномальной жары, сухой погоды и гроз в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Огонь бушует в основном в труднодоступной и удаленной местности. В тушении задействованы больше 440 человек и 40 единиц техники. С воздуха ситуацию контролируют самолеты и вертолеты Авиалесоохраны. Помимо кировчан, помощь Томской области оказывают федеральные пожарные (больше 100 человек), а также специалисты из Новосибирской, Омской областей и Хакасии.

В кировском министерстве лесного хозяйства отметили, что межрегиональное взаимодействие и оперативное привлечение дополнительных сил повышают эффективность борьбы с огнем. Пожарным пожелали успешной работы и быстрой стабилизации обстановки.