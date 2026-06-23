Инфляция в Кировской области в мае замедлилась до 6,17%

Цены в Кировской области в мае 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,12%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года цены в Кировской области выросли на 0,12 процента относительно апреля. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 6,17 процента. При этом общероссийский показатель - 5,31 процента.

В структуре роста цен в мае заметнее всего подорожали услуги. Непродовольственные товары прибавили умеренно, а продукты ощутимо подешевели. За последние 12 месяцев цены на товары росли медленнее, чем общая инфляция в регионе, а на услуги - быстрее.

С поправкой на сезонность рост цен в мае в Кировской области остался на уровне апреля. Укрепление рубля отразилось на стоимости отдельных непродовольственных товаров, а спрос на некоторые услуги в этом мае был выше обычного, что тоже повлияло на динамику цен.

В целом по стране годовая инфляция в мае продолжила снижаться - до 5,31 процента. Месячный рост цен, с исключением сезонности, замедлился и пересчете на год составил 1,8 процента. Товары и услуги с высокой волатильностью цен в мае дорожали медленнее, чем в апреле, или вовсе дешевели, а товары, цены на которые зависят от спроса, а не от разовых факторов, росли умеренно. Услуги же продолжали дорожать высокими темпами из-за повышенного спроса.