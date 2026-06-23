Прокуратура взяла на контроль восстановление размытой трассы в Фаленском районе

Прокурор Фаленского района выехал на место промыва трассы. Фото: прокуратура Кировской области.

Утром 23 июня в Фаленском районе из-за непогоды размыло участок автодороги Киров - Фаленки - граница Удмуртии. Оказалось, что водопропускная труба не справилась с потоком воды. Известно, что из-за непогоды никто не пострадалю

- Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, - добавили в прокуратуре Кировской области.

Движение на этом участке временно перекрыто, организованы объездные пути. К осмотру и ремонтным работам подключили специалистов «Вятавтодора». Прокуратура Фаленского района проводит проверку соблюдения прав граждан и держит ситуацию на контроле.