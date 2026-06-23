В Кирове мужчина зарезал сожительницу: его будут судить

Зарезавший сожительницу 51-летний кировчанин пойдет под суд Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 51-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 58-летней сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 8 апреля. У пьяного кировчанина возник конфликт с сожительницей. Фигурант схватил нож и ударил женщину в грудь.

«От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Обвиняемого заключили под стражу. Материалы направили в суд.