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НовостиПроисшествия23 июня 2026 10:30

«Оцифровка персональных данных»: кировчанка перевела мошенникам 1,4 млн рублей

Мошенники похитили у 51-летней кировчанки 1 млн 445 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Получив деньги, злоумышленники удалили всю переписку.

Получив деньги, злоумышленники удалили всю переписку.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, 51-летней потерпевшей пришло сообщение якобы от работодателя. Он попросил ее перейти по ссылке для оцифровки персональных данных.

После этого с кировчанкой связались другие злоумышленники. Под видом сотрудников «Госуслуг», Федерального казначейства и Генеральной прокуратуры они убедили гражданку в том, что мошенники оформили от ее имени доверенность на обвиняемого в терроризме мужчину.

Чтобы спасти свои деньги и избежать ответственности, напуганная женщина последовала инструкциям неизвестных и перевела по указанным реквизитам 1 миллион 445 тысяч рублей. После этого злоумышленники удалили всю переписку.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и расследуют его.