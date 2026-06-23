Дорогу на улице Луганской в Кирове обновили на 80%

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

По данным правительства Кировской области, в текущем году в Кирове в порядок приведут 18 километров дорог. Так, на улице Луганской подрядчик уже на 80% обновил асфальт и укрепил обочины на участке от Менделеева до Ломоносова.

На улице Лепсе специалисты заменили бордюры и укладывают покрытие на участке от Ломоносова до Цеховой. Всего здесь восстановят 3 км дороги. На проспекте Строителей рабочие также установили бордюры и обновляют асфальт. Здесь в порядок приведут 1,7 км дороги.

Всего подрядчик отремонтирует 16 объектов. На 5 из них работы уже завершили.