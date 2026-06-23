В Уржумском районе опрокинулся Ford: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 22 июня, в Уржумском районе опрокинулся Ford Focus, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 4.40. 47-летняя женщина ехала за рулем иномарки по автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. Прав у нее не было. На 178-м километре Ford съехал с дороги. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель и 46-летний пассажир. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло три ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности шесть человек.