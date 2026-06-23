Средняя зарплата на малых предприятиях Кировской области достигла 64 тыс. рублей

Оборот малого бизнеса в Кировской области за три месяца превысил 53 миллиарда рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Кировстат опубликовал данные по работе малых предприятий региона за январь - март 2026 года. По итогам первого квартала общая численность занятых на таких предприятиях составила 42,8 тысячи человек, из них 95,2 процента - работники списочного состава. В среднем на одно малое предприятие приходится 29 сотрудников. Больше всего занятых сосредоточено в обрабатывающих производствах, а также в оптовой и розничной торговле.

Среднемесячная номинальная зарплата одного работника на малом предприятии в январе - марте 2026 года составила 64 тысячи рублей, что на 16,9 процента выше, чем за тот же период прошлого года.

Суммарный оборот малых предприятий за первые три месяца года составил 53,8 миллиарда рублей. Основной вклад - 40,6 процента - внесла оптовая и розничная торговля. Еще 28,1 процента пришлось на обрабатывающие производства, 7,2 процента - на сельское и лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство.