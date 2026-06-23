Шесть кировских школьников сдали два ЕГЭ на сто баллов

Шесть кировских выпускников получили максимум на двух экзаменах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области утверждены итоги ЕГЭ по обществознанию и физике, которые прошли 11 июня. По физике зафиксировано 18 стобалльных результатов, по обществознанию - 6.

Высшие баллы получили выпускники из школ Афанасьевского, Нагорского и Оричевского районов, городов Вятские Поляны, Советска, Кирово-Чепецка и Кирова.

Также шесть человек набрали по 100 баллов сразу на двух экзаменах: это выпускники школы села Бисерово Афанасьевского района (русский язык и физика), лицея № 21 города Кирова (русский язык и обществознание), кировской школы № 51 (профильная математика и физика), Вятской православной гимназии (русский язык и физика), а также двое одиннадцатиклассников из Кировского физико-математического лицея (профильная математика и физика).