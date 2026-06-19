Более 40% бюджета Кировской области предназначено детям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году более 40% консолидированного бюджета Кировской области предназначено детям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году «детский бюджет» Кировской области превышает 47 млрд рублей.

«Счастье – это семья. Президент говорит: «Россия – это семья семей». Для нас это не формула, а практическая задача», – подчеркнул губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Соколов на партийной конференции.

Руководитель региона напомнил, что уже два года в Кировской области работает «зарплата мамы». Благодаря этому доля рождений первенцев выросла и достигла 41,5%.

С 1 июля в Кировской области вводится «бабушкина зарплата». Этот проект разработан по инициативе «Единой России». Благодаря комплексу мер поддержки семей Кировская область поднялась на первое место в ПФО по суммарному коэффициенту рождаемости.

Соколов также отметил, что важны не только социальные выплаты, но и инфраструктура – садик рядом, школа, врач, безопасная дорога, бесплатные и доступные кружки и секции.

«Демография начинается с ощущения: здесь можно жить спокойно и по-человечески», – сказал губернатор.