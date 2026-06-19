Фото: пресс-служба правительства Кировской области

К 2030 году объем инвестиций в Кировской области планируют увеличить в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На конференции «Единой России» лидер регионального отделения партии, губернатор Кировской области Александр Соколов обратил внимание на то, для выполнения Народной программы партии необходима сильная экономика.

С 2021 года ВРП Кировской области вырос вдвое и достиг 740 млрд рублей. Собственные доходы консолидированного бюджета с 2022 года увеличились в полтора раза – до 93 млрд рублей.

«Задача – к 2036 году увеличить валовой региональный продукт в три раза, то есть до 2,5 триллиона рублей», – сказал Соколов.

По его словам, такие цели соответствуют масштабу задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Главная ставка в развитии экономики Кировской области делается на промышленность. Предприятия выходят на новые рынки, а также внедряют технологии. Индекс промышленного производства в Кировской области по итогам четырех месяцев 2026 года составил 107%. Это второе место в ПФО и 17-е по России.

В Кировской области созданы химический, мебельный, станкостроительный кластеры и кластер индустрии детских товаров, а в 2026 году появятся биотехнологический и пищевой кластеры.

Много высокотехнологичных проектов в агропромышленном комплексе. По данным Минсельхоза России, в Кировской области за последние пять лет объем производства мяса птицы увеличился почти в восемь раз.

Развитие экономики стало возможным благодаря притоку инвестиций. В 2025 году объем инвестиций превысил 140 млрд рублей. Цель – к 2030 году увеличить объем инвестиций почти в три раза, до 400 млрд рублей.