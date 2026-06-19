Жители Кировской области собрали в помощь участникам СВО 350 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Кировской области собрали в помощь участникам специальной военной операции в общей сложности 350 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Кировской области, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Соколов открыл партийную конференцию. По словам руководителя региона, сейчас наша страна проходит время максимальной сосредоточенности. Губернатор добавил, что Россия противостоит давлению на информационном, экономическом и военном фронтах. Боевые задачи в зоне СВО выполняют десятки тысяч жителей Кировской области.

«Среди них – семь Героев России: Владислав Головин, Роман Кулаков, Андрей Митяшин, Сергей Пятин, Александр Чешаев, посмертно – Денис Ягидаров, Эдуард Сабиров», – сказал Соколов.

В память о бойцах, павших на полях сражений, губернатор объявил минуту молчания.

Глава Кировской области подчеркнул, что ни одна семья участников СВО не должна остаться без поддержки.

«Наша обязанность – быть рядом с семьями защитников, помогать их детям, решать пусть небольшие, но жизненно важные для них вопросы. Каждый депутат, каждый член и сторонник партии «Единая России» должен считать делом чести брать шефство над семьями наших героев», – сказал Соколов.

В настоящее время в Кировской области действует 92 меры поддержки участников СВО и их семей. Кроме того, работает социальный контракт. Теперь бойцы могут заключить его без оценки дохода семьи, такая мера принята по рекомендации филиала фонда «Защитники Отечества». Более 50 человек воспользовались такой возможностью.

Жители Кировской области собрали в помощь защитникам Родины более 350 миллионов рублей, 92 гуманитарных конвоя, 1700 тонн груза, 205 тысяч маскировочных сетей, 258 машин.

«Мы победим, потому что мы вместе!», – заключил Соколов.