В Кировской области появится программа по развитию народных промыслов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области планируют разработать программу по развитию народных промыслов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В воскресенье, 21 июня, в России отмечали день народных художественных промыслов. Эта дата учреждена указом президента России Владимира Путина. На оперативном совещании губернатор Александр Соколов подчеркнул, что для Кировской области этот день имеет особое значение. По его словам, регион считается одним из центров народных художественных промыслов в нашей стране.

«Таких у нас порядка 10 - дымковская игрушка, гончарный промысел, лозоплетение, изделия из капа, кукарское кружево, единственная в мире инкрустированная нолинская матрешка и другие», – рассказал Соколов.

По его словам, одна из главных задач для Кировской области – сохранить наследие вятской земли. В регионе действует ряд мер поддержки народных промыслов.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Кировской области Денису Пестрикову за три месяца подготовить и представить межведомственную программу развития сферы народных промыслов на среднесрочную перспективу.

«Программа должна предусмотреть меры по сохранению промыслов, развитию инфраструктуры и обеспечению преемственности поколений, она должна быть экономически привлекательна для молодежи», – сказал Соколов.