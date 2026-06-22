Ушел в лес секатором: в Кикнурском районе ищут пропавшего 70-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Кикнурском районе ищут пропавшего Воробьева Василия Ивановича 1955 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 70-летний мужчина – житель села Шапта. Он пропал в воскресенье, 21 июня. В тот день житель Кировской области ушел в лес и не вернулся.

Рост пропавшего – 180 сантиметров, он худощавого телосложения с короткими седыми волосами и серо-зелеными глазами. Мужчина был одет в темно-синий пиджак со светоотражающими полосами, черные штаны с белыми лампасами, серые кроссовки и зеленую бейсболку. С собой у него был секатор с оранжевыми ручками.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, 8 (963) 885-74-24 или 112.