В Лузском районе подростков трудоустроили без проверки здоровья

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
По данным прокуратуры Кировской области, специалисты проверили деятельность нескольких организаций в Лузском районе, которые приняли подростков на работу в период летних каникул.
Сотрудники обнаружили, что один из работодателей устроил четырех подростков 16-17 лет в качестве подсобников, хотя они не прошли обязательный медосмотр.
В результате прокурор возбудил производство по ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ).
Работодателя привлекли к ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.