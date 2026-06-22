В Лузском районе подростков трудоустроили без проверки здоровья

Несовершеннолетние обязательно проходят медосмотр при трудоустройстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, специалисты проверили деятельность нескольких организаций в Лузском районе, которые приняли подростков на работу в период летних каникул.

Сотрудники обнаружили, что один из работодателей устроил четырех подростков 16-17 лет в качестве подсобников, хотя они не прошли обязательный медосмотр.

В результате прокурор возбудил производство по ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ).

Работодателя привлекли к ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.