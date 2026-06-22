В Кировской области проверили детские товары

Детские игрушки в Кировской области проверили и нарушений не нашли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред правительства Кировской области Денис Пестриков провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, где обсуждалась защита детей от контрафактных товаров, контроль за розничной продажей алкоголя и борьба с нелегальным оборотом спиртного и табака.

Так, в 2025 году в регионе провели 115 проверочных и профилактических мероприятий в школах и детских учреждениях. Специалисты Роспотребнадзора изучали документы на детские товары и игрушки. Также провели 39 лабораторных исследований продукции для детей и подростков. Все образцы по проверяемым показателям соответствовали гигиеническим нормам.

Министр промышленности, предпринимательства и торговли Евгений Соколов доложил, что в области работают 614 лицензированных организаций, торгующих алкоголем. Их деятельность находится под постоянным контролем.

По итогам заседания комиссия рекомендовала усилить профилактическую работу с торговыми точками, продающими спиртное, провести разъяснительную кампанию среди предпринимателей и покупателей, а также напомнить о последствиях нелегальной продажи алкоголя и табака.

Ранее стало известно, что кластер индустрии детских товаров региона включили в реестр Минпромторга России. Приказ об этом подписал лично министр промышленности страны Антон Алиханов. Кластер объединяет девять местных предприятий в единую производственную цепочку.

Включение в федеральный реестр дает возможность получать государственную поддержку, в том числе прямые субсидии на выпуск стартовой партии товаров - сумма может достигать 150 миллионов рублей.