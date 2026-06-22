В Кирове мужчина украл припаркованную «Ладу»: его могут посадить на пять лет

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Кировской области

В Кирове ранее судимого местного жителя 1993 года рождения подозревают в краже автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратился молодой человек 2002 года рождения. Рано утром неизвестный угнал его «Ладу», припаркованную около дома на улице Чистопрудненской. Правоохранители задержали подозреваемого.

Фигурант рассказал, что шел по улице Чистопрудненской. Он обратил внимание на припаркованную машину. Ее двери были открыты. Подозреваемый нашел в бардачке ключи зажигания и уехал кататься по микрорайону. Далее мужчина бросил авто на улице Потребкооперации. Полицейские нашли машину и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

«Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается сумма причиненного ущерба», – говорится в сообщении.