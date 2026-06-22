Соколов призвал жителей Кировской области не паниковать из-за бензина

Соколов поручил ФАС проверить цены на АЗС «Движение». Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Соколов заявил, что оснований для паники из-за нехватки топлива в Кировской области нет и поставки идут по графику. Ажиотаж в интернете он назвал беспочвенным.

При этом он сообщил о многочисленных жалобах жителей на рост цен на заправках сети «Движение». Разница с ценами «Лукойла» достигает 11 рублей за литр. Соколов поручил правительству области направить письмо в ФАС и прокуратуру для проверки обоснованности повышения.

Председатель правительства Михаил Сандалов доложил, что на АЗС «Кирово-Чепецк нефтепродукт» действуют ограничения - не больше 30 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки. Причиной являются временные сложности с отгрузкой биржевого топлива. Сейчас запасов на нефтебазах есть около 4 тысяч тонн, хватит до начала июля, сказал он.

- На заправках «Лукойла» ограничений нет, цены не менялись. На точке «Татнефти» в Шихово топливо временно отсутствует, поставку обещают в начале недели, - должил чиновник.

Сам губернатор в выходные видел очереди на заправках. Он считает, что частные сети, не имеющие НПЗ, закупали топливо после роста спроса, когда биржевые цены уже пошли вверх. Власти намерены не допустить необоснованного роста.