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НовостиПроисшествия22 июня 2026 10:40

11 судимостей за кражу: кировчанку отправили в колонию на полтора года

Неоднократно судимую кировчанку лишили свободы за очередную кражу
Мария КУЗНЕЦОВА
Женщина пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным.

Женщина пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, в период с марта по май прошлого года 41-летняя подсудимая украла товары из нескольких магазинов в Кирове.

Женщина похитила алкоголь, бытовую химию, косметику, продукты питания и средства гигиены. Общая сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

В результате кировчанку признали виновной по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). С учетом 11 предыдущих судимостей за аналогичные преступления ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок гражданке предстоит в исправительной колонии общего режима.