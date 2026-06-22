11 судимостей за кражу: кировчанку отправили в колонию на полтора года

Женщина пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, в период с марта по май прошлого года 41-летняя подсудимая украла товары из нескольких магазинов в Кирове.

Женщина похитила алкоголь, бытовую химию, косметику, продукты питания и средства гигиены. Общая сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

В результате кировчанку признали виновной по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). С учетом 11 предыдущих судимостей за аналогичные преступления ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок гражданке предстоит в исправительной колонии общего режима.