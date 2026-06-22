В Мурашинском районе «Лада» врезалась в дорожный знак: погиб водитель, пострадал пассажир

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В субботу, 20 июня, в Мурашинском районе «Лада Гранта» врезалась в дорожный знак, в результате чего погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 21.45. 56-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге Мураши – Опарино – Скрябино. На 20-м километре легковушка врезалась в дорожный знак. После этого машина съехала с проезжей части.

В результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Кроме того, в аварии пострадал 34-летний пассажир. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.