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НовостиОбщество22 июня 2026 9:54

Кировская область вошла в топ-4 регионов по числу укусов клещей

Кировская область оказалась в группе риска по клещам вместе с тремя другими регионами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На Кировскую область, Удмуртию, Кострому и Красноярск приходится 76% обращений по поводу клещей.

На Кировскую область, Удмуртию, Кострому и Красноярск приходится 76% обращений по поводу клещей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кировская область вошла в число регионов с наибольшей активностью клещей. Вместе с Костромской областью, Удмуртией и Красноярским краем на эти субъекты приходится 76% обращений по поводу укусов клещей в текущем сезоне.

Пик активности традиционно приходится на апрель-июнь, но угроза сохраняется до сентября. Чаще всего страдают садоводы, туристы, лесники и пожилые люди в возоасте от 40-50 лет и старше 60.

Большинство пострадавших снимают клеща сами и сдают на ПЦР-анализ, который проверяет сразу несколько инфекций - энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.