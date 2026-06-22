Кировская область вошла в топ-4 регионов по числу укусов клещей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Кировская область вошла в число регионов с наибольшей активностью клещей. Вместе с Костромской областью, Удмуртией и Красноярским краем на эти субъекты приходится 76% обращений по поводу укусов клещей в текущем сезоне.
Пик активности традиционно приходится на апрель-июнь, но угроза сохраняется до сентября. Чаще всего страдают садоводы, туристы, лесники и пожилые люди в возоасте от 40-50 лет и старше 60.
Большинство пострадавших снимают клеща сами и сдают на ПЦР-анализ, который проверяет сразу несколько инфекций - энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.