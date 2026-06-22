Кировчане держатся за первую работу дольше среднего по России

Мужчины в Кировской области дольше женщин держатся за первую работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кировской области в среднем проводят на первом месте работы 5,5 года. Это заметно выше общероссийского показателя, который составляет 4,8 года.

Дольше всех в России на первой работе задерживаются в Еврейской автономной области - 6,3 года. В Забайкальском крае - 6,1 года, в Кабардино-Балкарии, Архангельской и Магаданской областях - по 6 лет. Кировская область с ее 5,5 года оказалась в числе регионов, где люди не спешат менять первого работодателя.

Самые мобильные - жители Москвы и Санкт-Петербурга: они трудятся на первом месте в среднем всего 4,2 года. В Новосибирской области, Татарстане и Тюменской области - 4,6 года, в Свердловской области и Приморском крае - 4,7 года.

Продолжительность первого трудового стажа сильно зависит от возраста. Россияне 18-24 лет работают у первого работодателя в среднем 1,4 года, 25-34 лет - 2,7 года. К 35-44 годам этот срок вырастает до пяти лет, к 45-54 годам - до восьми, а те, кому за 55, держатся за первую работу больше 12 лет.

Мужчины в целом дольше женщин остаются на первом месте - 5,1 года против 4,5.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова объяснила, что в крупных городах рынок труда подвижнее, поэтому мегаполисы лидируют по частоте смены работы. Там много вакансий, высокая конкуренция за кадры и постоянный приток молодых специалистов, которые активнее ищут новые варианты.