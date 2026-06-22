Кировская область заняла 53-е место в рейтинге доходов населения

Доля бедных в Кировской области сократилась на 0,7 процентного пункта. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам 2025 года Кировская область заняла 53-е место в рейтинге регионов по доходам населения, который составило «РИА Новости». Медианный доход жителей региона позволяет приобрести 1,86 фиксированного набора товаров и услуг. Для сравнения, среднероссийский показатель - 2,19, то есть в среднем по стране люди могут позволить себе чуть больше.

При этом доля кировчан за чертой бедности в 2025 году составила 8,1 процента, что на 0,7 процентного пункта меньше, чем годом ранее, что говорит о положительной динамике.

Лидируют в рейтинге, как обычно, северные нефтегазовые регионы: Ненецкий автономный округ (3,99), Ямало-Ненецкий АО (3,98) и Чукотка (3,65). Замыкают список Ингушетия (1,13), Тыва (1,31) и Карачаево-Черкесия (1,31).

Среднероссийское значение соотношения медианных доходов к стоимости набора - 2,19, и превысить его смогли только 18 субъектов.