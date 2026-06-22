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НовостиОбщество22 июня 2026 7:44

На проект ремонта спортшколы №4 в Кирове потратят 1,9 млн рублей

Работы выполнят до ноября
Алексей ЕЛАГИН
На проект ремонта спортшколы №4 в Кирове потратят 1,9 млн рублей

На проект ремонта спортшколы №4 в Кирове потратят 1,9 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове разработают проект ремонта спортивной школы №4, на эти цели потратят 1,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Спортшкола находится на улице Профсоюзной, 43. Начальная цена контракта составляет 1,9 млн рублей. Подать заявку можно до 30 июня. Через два дня будут подведены итоги.

Подрядчику предстоит выполнить предпроектное обследование, а также разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания. Планируется, что работы выполнят до ноября 2026 года.