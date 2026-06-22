Путин наградил двух машинистов из Кировской области медалью

В Кировской области появились два новых награжденных железнодорожника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными медалями работников железнодорожной отрасли. За заслуги в этой сфере и многолетний добросовестный труд медалью «За развитие железных дорог» отмечены двое жителей Кировской области.

На оперативном совещании с правительством губернатор Александр Соколов сообщил, что награду получили машинисты локомотивного депо Лянгасово (входит в Горьковскую дирекцию тяги - филиал РЖД) Михаил Посохин и Александр Трухин.

Глава региона также поздравил коллег с признанием их профессиональных заслуг.