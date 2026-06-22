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НовостиОбщество22 июня 2026 7:33

Путин наградил двух машинистов из Кировской области медалью

Владимир Путин наградил кировских железнодорожников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Кировской области появились два новых награжденных железнодорожника.

В Кировской области появились два новых награжденных железнодорожника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными медалями работников железнодорожной отрасли. За заслуги в этой сфере и многолетний добросовестный труд медалью «За развитие железных дорог» отмечены двое жителей Кировской области.

На оперативном совещании с правительством губернатор Александр Соколов сообщил, что награду получили машинисты локомотивного депо Лянгасово (входит в Горьковскую дирекцию тяги - филиал РЖД) Михаил Посохин и Александр Трухин.

Глава региона также поздравил коллег с признанием их профессиональных заслуг.