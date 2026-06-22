Пообещали повысить пенсию: мошенники украли у жителя Кировской области 750 тысяч рублей

Житель Кировской области приехал в Казань и отдал мошенникам 750 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 70-летнего жителя поселка Кильмезь 750 тысяч рублей под предлогом перерасчета пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Собеседник сообщил, что пенсия жителя поселка подлежит перерасчету. Звонивший потребовал от мужчины сообщить паспортные данные. Он так и сделал.

Далее пенсионеру позвонил еще один неизвестный, представившийся дознавателем. Он заявил, что мужчина только что общался с мошенниками. Звонивший утверждал, что преступники перевели деньги жителя Кировской области на Украину, и пригрозил уголовной ответственностью.

«Затем общение с потерпевшим продолжил якобы сотрудник ФСБ, которому он сообщил, что у него имеются вклады в двух банках. Лжесотрудник заявил, что эти деньги могут быть «черным налом», поэтому их нужно увезти для проверки в счетную палату РФ в Москву, Самару или Казань», – говорится в сообщении.

В одном из банков житель Кировской области снял 750 тысяч рублей. Далее мужчина отправился в Казань. В столице Татарстана он отдал деньги незнакомцу.

На следующий день «сотрудник ФСБ» вновь потребовал отдать деньги по аналогичной схеме. Далее мужчина отправился в банк. Там он попытался снять 820 тысяч рублей.

«Предположив, что мужчина находится под воздействием мошенников, сотрудник банка вызвал полицейских», – рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что на место прибыли правоохранители. Они объяснили пенсионеру, что он стал жертвой злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.