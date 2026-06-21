В Кирове мужчина обокрал два магазина: его задержали

Росгвардейцы задержали мужчину за кражу алкоголя из двух магазинов в Кирове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого мужчину 1972 года рождения, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Горького. Из торгового центра поступил тревожный сигнал. На место прибыли росгвардейцы. По словам охранника, мужчина взял с прилавка литровую бутылку алкоголя, засунул в карман и попытался вынести, не расплатившись.

При просмотре записи с камер охранник обнаружил, что двумя днями ранее похожий мужчина посетил другой магазин этой же торговой сети на Октябрьском проспекте и украл бутылку водки. Сумма ущерба превысила тысячу рублей.

«Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.