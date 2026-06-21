Кировчане отправятся на лодках из Вятскополянского района в Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Кировской области отправятся на лодках из Вятскополянского района в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Экспедиция приурочена к 90-летию Кировской области. Участники мероприятия на 12 лодках преодолеют более 3 тысяч километров по рекам Вятка, Кама, Волга и Нева. В итоге они финишируют в Санкт-Петербурге.

Целью экспедиции станет популяризация водного туризма и активного отдыха. Еще одна задача – демонстрация качества отечественной продукции для водного туризма. Экспедиция начнется в следующее воскресенье, 28 июня. С 12:00 до 22:00 на муниципальном пляже в Красной Поляне будут проходить творческие номера. Гостей ждут аттракционы и живая музыка.

«Участниками станут жители и гости района, а также представители предпринимательского сообщества в сфере судостроения, туризма и торговли», – говорится в сообщении.