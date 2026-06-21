Портрет маршала Конева работы кировских художников представили в Москве

Фото: пресс-центр художественных проектов Миры Аргуновой

Портрет выдающегося полководца, Маршала Советского Союза Ивана Конева работы кировских художников представили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выставка проходит в Общественной палате России. Там представлены работы известных художников из 28 регионов. До конца июня посетители могут увидеть портреты героев Великой Отечественной войны из разных регионов.

Кировскую область представили члены Союза художников России, участники всероссийских и международных пленэров и арт-симпозиумов Алексей и Ольга Швецовы. Специально для проекта они написали портрет Конева. Художников, создававших картину, заинтересовал тот факт, что маршал лично участвовал в спасении шедевров Дрезденской картинной галереи. В частности, среди них была Сикстинская Мадонна Рафаэля.

«Это событие и составляет основу сюжета представленной на выставке картины», – говорится в сообщении.