Жители нескольких сел месяц оставались без автобусного сообщения с Опарино

Фото: Народный фронт

Жители нескольких сел больше месяца оставались без автобусного сообщения с Опарино. Об этом сообщили в Народном фронте Кировской области.

Автобус перестал ездить еще 30 апреля. Причиной стали проблемы перевозчиком. Сотни человек, живущих в Речном, Северном, Маромице, Шабурах, Стрельской, Верхней Волманге и других, остались без сообщения с Опарино. Ранее люди ездили туда в больницу, магазины, аптеки, МФЦ. Дойти в райцентр пешком они не могут. Жители обратились за помощью в Народный фронт.

«В итоге с 1 июня автобусное сообщение с Опарино возобновилось», – рассказали в организации.