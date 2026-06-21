В Кирове мужчина ударил женщину в ответ на оскорбления: обоих задержали

Росгвардейцы задержали мужчину и женщину за конфликт в кафе в Кирове Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ударившего женщину, а также саму пострадавшую. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Свободы. Из кафе поступил тревожный сигнал. На место прибыли росгвардейцы. К ним обратилась 33-летняя посетительница. Она пожаловалась на мужчину. По словам женщины, посетитель ударил ее по голове и лицу.

По словам другого участника конфликта, пьяная дама вела себя вызывающе. Она кричала, размахивала руками и мешала отдыхающим. Мужчина заявил, что попытался ее урезонить, но та стала переходить на личности. В ответ посетитель ударил ее.

«Для дальнейшего разбирательства правонарушители были переданы сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.