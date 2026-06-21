В понедельник в Кирове будут перекрывать дороги

Улицу Московскую и Динамовский проезд в Кирове перекроют 22 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, в Кирове ограничат движение транспорта по улице Московской и Динамовскому проезду. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В Кирове проведут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В девять утра на набережной Грина планируют возложить цветы к Вечному огню. С 7.30 до 10.00 место проведения церемонии будет ограждено.

Кроме того, с 7.30 перекроют две дороги. В частности, ограничат движение транспорта по улице Московской. Речь идет об участке от пересечения с Казанской до набережной Грина. Кроме того, будет перекрыт Динамовский проезд. Ограничения введут на участке от Пионерского переулка до улицы Московской. Движение возобновится в обычном режиме после завершения мероприятия. А с семи вечера воскресенья там будет запрещена парковка.