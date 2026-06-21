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НовостиОбщество21 июня 2026 9:04

Специалисты ЦУР Кировской области обработали 2059 сообщений за неделю

Часть проблем решили оперативно
Алексей ЕЛАГИН
Специалисты ЦУР Кировской области обработали 2059 сообщений за неделю

Специалисты ЦУР Кировской области обработали 2059 сообщений за неделю

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 11 по 18 июня специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 2059 сообщений за неделю. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Наиболее активными в социальных сетях были жители Кирова, Кирово-Чепецка, Вятских Полян, Юрьянского и Кирово-Чепецкого районов», – говорится в сообщении.

Обращения направили в органы власти и их подведомственные учреждения. Часть проблем удалось решить оперативно. Так, в Кирове восстановили тротуар на улице Щорса, а также привели в порядок дорогу на улице 8 Марта после земляных работ. На улицах Дзержинского и Энтузиастов скосили траву.

Кроме того, в селе Макарье Котельничского района восстановили водоснабжение. В Верхошижемье устранили утечку воды.