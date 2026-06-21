Специалисты ЦУР Кировской области обработали 2059 сообщений за неделю Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 11 по 18 июня специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 2059 сообщений за неделю. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Наиболее активными в социальных сетях были жители Кирова, Кирово-Чепецка, Вятских Полян, Юрьянского и Кирово-Чепецкого районов», – говорится в сообщении.

Обращения направили в органы власти и их подведомственные учреждения. Часть проблем удалось решить оперативно. Так, в Кирове восстановили тротуар на улице Щорса, а также привели в порядок дорогу на улице 8 Марта после земляных работ. На улицах Дзержинского и Энтузиастов скосили траву.

Кроме того, в селе Макарье Котельничского района восстановили водоснабжение. В Верхошижемье устранили утечку воды.