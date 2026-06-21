Соколов поздравил медиков Кировской области с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В воскресенье, 21 июня, губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил медиков с профессиональным праздником. Об этом руководитель региона написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня профессиональный праздник у тысяч наших медицинских работников», – написал Соколов.

По его словам, медики делают все во благо здоровья, а также долголетия и благополучия людей. Кировский губернатор поблагодарил специалистов за работу. Руководитель региона пожелал медработникам успехов в труде и благополучия.