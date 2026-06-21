На пляже в Кирово-Чепецке чуть не утонула женщина

На пляже в Кировской области спасли тонувшую женщину Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На пляже в Кирово-Чепецке спасли тонувшую женщину 1985 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел на улице Милицейской. На пляже «Боровица в реке Вятка очевидец спас женщину.

«Проводятся проверочные мероприятия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло одно происшествие на водных объектах. Техногенных пожаров в регионе не зарегистрировали. Спасатели отреагировали на пять ДТП и других аварийных ситуаций.