В Вятских Полянах завершились поиски пропавшего 66-летнего мужчины

В Кировской области нашли пропавшего 66-летнего мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Вятских Полянах нашли пропавшего мужчину 1959 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 66-летний мужчина пропал в пятницу, 19 июня. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Мужчина был одет в белую футболку, темно-синие трико и черные шлепанцы. Сообщалось, что житель Вятских Полян нуждается в медицинской помощи.

Позднее стало известно, что горожанина нашли. Уточняется, что он жив. Где мужчина был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.