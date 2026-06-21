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НовостиПроисшествия21 июня 2026 6:03

В Вятских Полянах завершились поиски пропавшего 66-летнего мужчины

В Кировской области нашли пропавшего 66-летнего мужчину
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области нашли пропавшего 66-летнего мужчину

В Кировской области нашли пропавшего 66-летнего мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Вятских Полянах нашли пропавшего мужчину 1959 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 66-летний мужчина пропал в пятницу, 19 июня. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Мужчина был одет в белую футболку, темно-синие трико и черные шлепанцы. Сообщалось, что житель Вятских Полян нуждается в медицинской помощи.

Позднее стало известно, что горожанина нашли. Уточняется, что он жив. Где мужчина был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.