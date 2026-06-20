С начала года мошенники украли у жителей Кировской области более 700 млн рублей

Более 700 млн рублей украли мошенники у жителей Кировской области в 2026 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 700,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1841 человека. Общая сумма ущерба составила 700,9 млн рублей. Мошенники представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка, Госуслуг и других организаций. Преступники связывались с людьми по мобильной связи и через мессенджеры. Нередко к незаконной деятельности привлекали курьеров.

«Мошенники применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос; могут использовать голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суды 645 исков о взыскании денег с дропперов и 34 иска о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.