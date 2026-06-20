В Нововятском районе Кирова очистили реку Чумовицу

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Нововятском районе Кирова провели очистку реки Чумовицы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Очисткой реки занимались сотрудники предприятия «НовоВятка». В Министерстве охраны окружающей среды Кировской области заверили, что ситуация находится под контролем. В ведомстве также сообщили, что на реке собираются организовать субботник. Ожидается, что в этом мероприятии примут участие сотрудники предприятий, молодежь, а также представители ветеранских организаций.

Ранее на место по обращению жителей выезжали сотрудники Минэкологии. Специалисты отобрали пробы воды и установили источник сброса. В воде обнаружили нефтепродукты. Предприятию, работающему на этом участке, выдали предостережение.