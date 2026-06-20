Следователи выясняют обстоятельства смертельного пожара в Шабалинском округе

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в результате пожара, который погиб в Шабалинском округе в ночь на субботу, 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в Ленинском загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь уничтожил надворные постройки и крышу здания. Кроме того, обгорели стены снаружи и изнутри. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1968 года рождения. На месте происшествия работали 17 человек и три единицы техники.

В СК уточнили, что пожар произошел на улице Дорожной. Погибшему было 58 лет. По факту случившегося проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

«Причиной пожара могло стать неотложное обращение с огнем при курении», – говорится в сообщении.