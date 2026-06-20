В Зуевском округе горел дом: пострадал один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В пятницу, 19 июня, в Зуевском округе горел двухквартирный дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В поселке Семушино загорелся дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. В здании сгорела крыша. Кроме того, обгорели стены, пол и потолок в одной из квартир. В результате пожара пострадал один человек.

«Хозяин получил ожоги, госпитализирован в центр травматологии», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 10 человек и четыре единицы техники.

«Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации бытовых устройств», – говорится в сообщении.