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НовостиОбщество20 июня 2026 9:01

По «Дорожному миллиарду» в Кировской области отремонтировали 460 участков дорог

Этот объем работ выполнили за три года
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

За три года по программе «Дорожный миллиард» в Кировской области отремонтировали в общей сложности 460 участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал дороги и транспорт важными факторами, влияющими на качество жизни людей. Руководитель региона напомнил, что после десятилетий разговоров началось строительство тоннеля под Транссибирской магистралью в Кирове. Планируется, что этот объект сдадут в третьем квартале 2027 года.

Кроме того, в Кировской области строят большую дорогу на северо-запад региона. Планируется, что к концу 2026 года будут готовы 16 километров до Пинюга.

В Кировской области также набирает популярность программа «Дорожный миллиард». Жители сами выбирают, какую дорогу нужно отремонтировать прежде всего. За три года по проекту проголосовали почти 112 тысяч человек. За это время в порядок привели 460 объектов.