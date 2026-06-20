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НовостиПроисшествия20 июня 2026 7:03

В Шабалинском округе произошел крупный пожар: погиб мужчина

Один человек погиб в результате крупного пожара в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Один человек погиб в результате крупного пожара в Кировской области

Один человек погиб в результате крупного пожара в Кировской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шабалинском округе произошел крупный пожар, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В Ленинском загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь уничтожил надворные постройки и крышу здания. Кроме того, обгорели стены снаружи и изнутри. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

В результате пожара погиб мужчина 1968 года рождения. На месте происшествия работали 17 человек и три единицы техники.

«Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем погибшего», – говорится в сообщении.