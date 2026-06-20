В Омутнинске 16-летний подросток украл 1 млн рублей: суд вынес приговор

В Кировской области 16-летнего подростка оштрафовали за кражу 1 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омутнинске 16-летнего местного жителя признали виновным в краже 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в марте. Юный житель Кировской области находился в машине такси. Юноша заметил барсетку, которую забыл другой пассажир. Внутри находился 1 млн рублей. Подросток забрал барсетку и скрылся. Деньги молодой человек потратил.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Омутнинска виновным. Горожанина оштрафовали. Какую именно сумму должен заплатить осужденный, не уточняется. Арест его имущества сохранили.